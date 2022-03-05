السعودية تودع قيود كورونا اعتبارا من السبت

ودعت السعودية اعتبارا من السبت، معظم القيود والاجراءات الاحترازية التي فرضتها لمواجهة جائحة كورونا، ومن ضمنها التباعد في المسجدين الحرام والنبوي والاماكن العامة، وكذلك ارتداء الكمامة في المواقع المفتوحة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الانباء الرسمية أن القرارات الجديدة جاءت في ضوء "ما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، والدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع“.

ووفق المصدر، فإن قرارات رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ يوم السبت الموافق 5 مارس 2022.

ونصت القرارات على إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما نص على إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

وبموجب القرار الجديد لم يعد مطلوبا اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

وكذلك لم يعد مطلوبا اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

واشترطت المملكة للقادمين إليها بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في السعودية.

كما ألغى القرار الجديد تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

وكذلك تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى نحو 20 دولة.