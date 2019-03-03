السعودية تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الاردني

البنك المركزي الأردني

أعلن وزیر المالیة السعودي محمد الجدعان الیوم الأحد إیداع 334 ملیون دولار في البنك المركزي الأردني.

وقال الجدعان: "على ھامش مؤتمر "الأردن نمو وفرص" الذي عقد الأسبوع الماضي في لندن، وافقنا على تقدیم الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الإمارات والكويت مجالات دعم إضافية".

وأضاف الجدعان: "كجزء من الدعم أعلنت المملكة عن إنشاء الصندوق السعودي الأردني برأسمال 3 ملیارات دولار، تفاوضنا السنة الماضیة، وأعلن قبل أسبوعین عن مشروع لإنشاء سكة حدید ومیناء جاف في معان بـ700 ملیون دولار".