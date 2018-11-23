السعودية تُكذّب تقارير هيومن رايتس وامنستي عن تعذيب المعتقلات

رفضت السعودية الجمعة تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن حكومة المملكة العربية السعودية ترفض جملة وتفصيلا مزاعم المنظمتين. وأضافت أن المزاعم الغريبة التي وردت و"الاقتباس عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة" هو ببساطة خطأ.

واتهمت المنظمتان السعودية يوم الثلاثاء بانتهاك حقوق عدد من النشطاء بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان محتجزات منذ مايو أيار.

وجاءت الاعتقالات في مايو أيار بعد حملة على رجال الدين والمثقفين والنشطاء العام الماضي في مسعى فيما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما جاءت مزاعم التعذيب في الوقت الذي تواجه فيه السعودية انتقادات دولية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.