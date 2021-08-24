السعودية: ثروة هائلة في باطن الارض

الى جانب النفط وامتيازات الحج، حبا الله المملكة العربية السعودية بثرة كبيرة تم الكشف عنها يمكن الحصول من خلالها لخزينة البلاد على رافد مالي ضخم.

ثروة تريلونية في السعودية

فقد اعلنت السعودية لاول مرة امتلاكها لـ مخزون هائل من المعادن يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار وهذا الرقم مبدئي ويمكن ان يتضاعف.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد بن صالح المديفر، عن هذه القيمة وقال أنه تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية، وتم تقدير المخزون تحت الأرض بنحو 1.3 تريليون دولار، وهذه عبارة عن معطيات مبدئية.

فوسفات وذهب

وأشار إلى أن هذه الموارد تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، والمعادن، التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية، وغيرها من المعادن.

وعن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين، قال المديفر، إن حجم الاستثمارات في التعدين بالسعودية يتراوح ما بين الـ170 و180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار). (الدولار = 3.75 ريال سعودي)

السعودية تحتل مرتبة عالمية في الثروات

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر توفرا على الموارد الطبيعية في العالم.

ووفق موقع ويكيبيديا فقد تم تقدير القيمة المحتملة لمواردها الطبيعية والتي تتكون بشكل رئيسي من النفط والغاز بحوالي 34.4 تريليون دولار. كانت الدولة مُصدِّرًا رائدًا منذ اكتشاف النفط في عام 1938، وجاءت في المرتبة الثانية بفضل حيازتها %20 من احتياطيات النفط بالعالم، ورابع أكبر احتياط عالمي من الغاز الطبيعي. تشمل الموارد الطبيعية الأخرى، الذهب والفضة والبلاتين واليورانيوم والنحاس والفلسبار والفوسفات والحديد والكبريت والزنك والرصاص والنيكل والكروم والمنغنيز والتنغستن والقصدير والألمنيوم والجبس والميكا والملح والتنتالوم والنيوبيوم.