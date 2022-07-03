السعودية: حجز 400 ريال عن كل حاج من داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه سيتم حجز 400 ريال من الشركات والمؤسسات عن كل حاج من حجاج الداخل خلال موسم حج العام الحالي.

جاء ذلك في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لهذا العام، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في الدليل إنه سيتم حجز مبلغ بقيمة 400 ريال لكل حاج، كضمان خدمة للحجاج.

وأوضحت أنه سيعاد هذا المبلغ لحساب الشركة أو المؤسسة إذا لم توجد مخالفات أو شكاوى من الحجاج بشأن الخدمات المقدمة لهم في موسم حج 1443هـ.

يتم توريدها لحسابات المنشآت بعد موسم الحج، وبحد أقصى في 15 محرم في حالة عدم وجود مخالفات أو شكاوى من قبل الحجاج.