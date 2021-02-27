السعودية.. حملة تضامن واسعة مع بن سلمان بعد التقرير الأمريكي

أثار نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تطرق الإعلام السعودي للتقرير باقتضاب.

وتصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع "تويتر" في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

بدوره، كتب علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن، عبر "تويتر"، أنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ ضد محمد بن سلمان".

pic.twitter.com/0TXARQW6ij — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 26, 2021

وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي إنه "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي". وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".

ولم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر إصدار التقرير، وفي نشرتها المسائية أشارت قناة "العربية" المملوكة لسعوديين إلى التقرير إشارة وجيزة، وركزت على ما قالت إنه غياب أي أدلة ملموسة، كما كتبت صحيفة "عكاظ" شبه الرسمية في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.

وقالت إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

استهداف المملكة العربية السعودية هو نقطة اتفاق لدى أراذل البشر من أماكن متعددة ، اعتدنا مثل ذلك منذ زمن ،، وازداد ألمهم وصراخهم بعد الإصلاحات التي يقوم بها سيدي #ولي_العهد يحفظه الله ، السعودية بتاريخها وعزها وشموخ شعبها وحنكة قادتها ستبقى دولة عظيمة 🇸🇦#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/6TbKaq1p5V — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1) February 26, 2021

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة". وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد. (RT+ رويترز)