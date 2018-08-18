منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، تشنّ السلطات في المملكة حملة اعتقالات واسعة على كلّ من لا يؤيّد سياسة ولي العهد

حكمت السلطات السعودية على الكاتب محمد الحضيف بالسجن 5 سنوات؛ بتهمة "التعدّي على دول صديقة"، وذلك بسبب تحذيراته من مما وصفه "خطر الإمارات على السعودية والمنطقة"، حسبما أكّد حساب "معتقلي الرأي".

وقال الحساب المعنيّ بحقوق الإنسان والاعتقالات بالسعودية في صفحته على "تويتر"، إن الحكم صدر خلال جلسة سرية عُقدت نهاية مايو الماضي.كما قرّرت المحكمة حرمانه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم أبرزها "التعدّي على دول صديقة"، في إشارة إلى الإمارات التي سبق له أن غرّد بشأنها.

وكان مصدر حقوقي قد أكّد، أواخر مايو الماضي، نبأ الحكم على "الحضيف" بالسجن، ومنعه من السفر 5 سنوات أخرى، وإغلاق حسابه على "تويتر".

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، تشنّ السلطات في المملكة حملة اعتقالات واسعة على كلّ من لا يؤيّد سياسة ولي العهد، حيث اعتُقل العديد من العلماء والدعاة، كما اعتُقل العديد من الناشطات الليبراليات.

وسبق أن انتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراح ضحاياها فوراً.