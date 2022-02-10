السعودية: ردم 2450 بئرا مهجورة بعد حادثة الطفل "ريان"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الاربعاء، على حسابها في موقع "تويتر"، أنها تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ردم الآبار في السعودية، بعد أيام على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي علق في بئر لمدة خمسة أيام.

وقالت الوزارة ، إنها "تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة وتحصينها، وذلك ضمن الرحلة الأولى من مشروعها لردم الآبار"

وأكدت أن الهدف من ردم الآبار، هو تأمين سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجويفية.