السعودية ستتخذ إجراءات مؤلمة لمواجهة آثار كورونا

ارتفع إجمالي ضحايا كورونا في السعودية السبت، إلى 25 ألفا و 459 إصابة منهم 176 وفاة، و3 آلاف و765 متعافيا.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان السبت، إن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفا أن ”جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا“.

وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة ”يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة“.

وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال.

وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي السبت، تسجيل 7 حالات وفاة في المملكة.

وذكر "العالي" أنه جرى رصد 1362 إصابة جديدة بالفيروس، و210 حالات شفاء.

وبتسجيل الإحصائيات الجديدة يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في السعودية إلى 25 ألفا و 459 إصابة منهم 176 وفاة، و3 آلاف و765 متعافيا.

وكانت وكالة "موديز" غيرت الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".

وأفادت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.

واعتبرت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1 " مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع.

وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

وتوقعت "موديز" أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.

كما اعتبرت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي، وأردفت أنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت كذلك أن ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي فيما يتعلق باحتواء الجائحة سيجري استيعابه عن طريق خفض في النفقات.

وقالت إن الميزانية العمومية للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخرا في تطبيق الموازنة.

