السعودية سترد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات ارامكو

واصلت الرياض وطهران تبادل التهديدات على خلفية الهجمات التي استهدفت منشآت ارامكو، حيث قالت السعودية السبت، انها سترد بشكل مناسب اذا ثبت دور ايران في الاعتداء، وردت الاخيرة بانها ستتعقب أي معتد عليها وستسعى للقضاء عليه.

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السبت إن بلاده ستتخذ الخطوات الملائمة للرد على الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لها إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن هذا الهجوم، كما هو متوقع.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي أن التحقيقات ستبرهن على أن الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر أيلول الجاري انطلقت من الشمال وأن إيران هي المسؤولة. وتنفي إيران هذا الاتهام.

كانت الرياض أعلنت أن التحقيق يظهر حتى الآن استخدام أسلحة إيرانية وأن الهجوم انطلق من الشمال.

وقال الجبير إن الرياض تجري مشاورات مع حلفاء "لاتخاذ الخطوات اللازمة"، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف.

وأضاف "أعتقد أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية والتخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي يوم السبت إن بلاده ستتعقب أي معتد، حتى وإن شن هجوما محدودا، وستسعى للقضاء عليه.

وأضاف سلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "احذروا، الاعتداء المحدود لن يظل محدودا. سنسعى لإنزال العقاب وسنستمر حتى نجهز تماما على أي معتد".

وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت المسؤولية عنها جماعة الحوثي اليمنية الموالية لطهران والتي تحارب تحالفا بقيادة السعودية في حرب اليمن.

*تعزيزات اميركية

في الاثناء، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد الهجمات التي أنحت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن عملية نشر القوات ستتضمن عددا متواضعا من الجنود لن يصل إلى آلاف وستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية . وذكر البنتاجون بشكل مفصل خطط التعجيل بتسليم معدات دفاعية لكل من السعودية ودولة الإمارات.

وكانت رويترز قد ذكرت من قبل إن البنتاجون يفكر في إرسال بطاريات مضادة للصواريخ وطائرات مسيرة ومزيد من الطائرات المقاتلة. وتدرس الولايات المتحدة أيضا الإبقاء على حاملة طائرات بالمنطقة لأجل غير مسمى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إفادة صحفية "استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على إرسال قوات أمريكية ستكون ذات طبيعية دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

"سنعمل أيضا للتعجيل بتسليم معدات دفاعية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتعزيز قدراتهما على الدفاع عن نفسيهما".ويغلق الإعلان الذي أصدره البنتاجون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الباب أمام أي قرار وشيك لشن هجمات انتقامية ضد إيران عقب الهجمات التي أدت إلى توتر الأسواق العالمية والكشف عن ثغرات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إنه يعتقد أن ضبط نفسه عسكريا أظهر حتى الآن "قوة" مع فرضه بدلا من ذلك سلسلة أخرى من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لأن أسهل شيء يمكن أن أفعله أن أقول نعم امضوا قدما. دمروا 15 شيئا رئيسيا مختلفا في إيران.. ولكني لا أتطلع لفعل ذلك إذا كان بوسعي".ولكن إرسال قوات قد يزيد غضب إيران التي أبدت قلقا إزاء إرسال الولايات المتحدة قوات في وقت سابق من هذا العام. وتنفي مسؤوليتها عن الهجمات على السعودية.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

*هل الهجوم شُن من إيران؟

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على صادراتها النفطية.

وظل المسؤولون الإيرانيون لأشهر يوجهون تهديدات مستترة قائلين إنه إذا مُنعت إيران من تصدير النفط فلن تستطيع دول أخرى أن تفعل ذلك أيضا.

ولكن إيران نفت أي دور لها في سلسلة من الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة ومن بينها تفجير ناقلات في الخليج وهجمات أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وأشار مسؤولون أمريكيون،تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم،إلى جنوب غرب إيران بوصفه المنطقة التي شُن منها الهجوم وهو تقييم اعتمد جزئيا على الأقل على صور مازالت سرية تظهر على ما يبدو إيران وهي تتأهب لهجوم جوي.

ورفضوا ادعاءات الحوثيين بأن الهجمات شُنت من اليمن.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين لرويترز إن الهجوم ربما أجازه الزعيم الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي.

وتشعر الولايات المتحدة من قلق من جرها إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. وللولايات المتحدة قوات في سوريا والعراق اللتين تتمتع فيهما إيران بنفوذ قوي كما تعمل فيهما قوات مدعومة من طهران بشكل علني.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون من احتمال أن يحاول وكلاء إيران مهاجمة القوات الأمريكية هناك وهو أمر قد يشعل بسهولة صراعا إقليميا أوسع.

وقالت السعودية إنها تعرضت في المجمل لهجمات من قبل 25 طائرة مسيرة من طراز دلتا وينج وصواريخ كروز من طراز " يا علي".

وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن المسؤولين ما زالوا يبحثون أفضل مجموعة من القدرات للدفاع عن السعودية مشيرا إلى صعوبة التصدي لسرب من الطائرات المسيرة.

وأضاف دانفورد" لن يكون بوسع نظام واحد التصدي لتهديد مثل هذا ولكن استخدام نظام قدرات دفاعية متعدد المستويات سيحد من خطر اسراب الطائرات المسيرة أو الهجمات الأخرى التي قد تأتي من إيران".