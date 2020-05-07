السعودية: شرطة خاصة لملاحقة مخالفي شروط الحجر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة شكلت وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد والتي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السعودية أن مثل هذه التجمعات محظورة وقالت يوم الخميس 7 مايو أيار 2020 إن مخالفي القواعد سيعاقبون بالقانون. وشجعت كذلك المواطنين على الإبلاغ عن مخالفة القيود.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن لائحة الحد من التجمعات التي اعتمدها وزير الداخلية "على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه".

رقم قياسي

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة.

معالي وزير الصحة: نسبة الوفيات في المملكة بسبب فيروس #كورونا المستجد منخفضة جداً مقارنة بالمعدل العالمي والضغط على أسرة العناية المركزة قليل أيضاً ولله الحمد. pic.twitter.com/rnFKNvyrg8 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 6, 2020

وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد حتى الآن إلى 219 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1793) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1015) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (7798) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/2yGNLNlcZp — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 7, 2020

وتماثل 1015 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 7798.

منع التجمعات العائلية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، أنها قررت فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وذلك في تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ووافق وزير الداخلية السعودي على اعتماد لائحة للحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، تمنع بموجبها التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:

-التجمعات العائلية: أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، وتبلغ عقوبة هذه المخالفة (10.000) ريال.

-التجمعات غير العائلية: أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، وتبلغ العقوبة (15.000) ريال.

-التجمعات في المناسبات الاجتماعية: مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، وتبلغ العقوبة (30.000) ريال.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يقصد بالتجمعات، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

كما منعت اللائحة الجديدة الصادرة عن الداخلية السعودية، التجمعات العمالية: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، وتبلغ عقوبة هذه المخالفة (50.000) ريال.

التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتبلغ العقوبة (5000) ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.

وبينما دعت الوزارة جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة، أكدت أن تكرار أي من المخالفات للمرة الأولى، يؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.

أما تكرار أي من المخالفات للمرة الثانية، فيؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول للنيابة العامـة.