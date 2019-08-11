السعودية: عدد الحجاج العام الحالي بلغ 2.49 مليون حاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن عدد الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام بلغ 2489406، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجَّة.

وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بأعداد حجاج العام الماضي، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117731 حاجًا؛ إذ بلغ إجمالي أعداد حجاج العام الماضي 2371675. (د ب أ)