السعودية: عطلة رسمية بمناسبة الحر

اعلنت السعودية شروط تعطيل الدوائر الرسمية نتيجة موجه الحر هو وصول الاخيرة الى 50 درجة مؤية وهو قرار ستتخذه وزارة العمل

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني إن "الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتعمل على تزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها".

وكان تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية رصد الحالة المناخية افي دول الخليج ككل، واشار الى وجود احتمال لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.