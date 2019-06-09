السعودية: عقوبات مشددة للموظفين المتغيبين بعد إجازة العيد

شددت وزارة الخدمة المدنية السعودية على ضرورة تطبيق العقوبات على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول، كما أكدت للجهات الحكومية ضرورة تغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة، من خلال متابعة الحضور والانصراف.

قررت وزارة الخدمة المدنية السعودية حسم راتب يومين من الموظف مقابل كل يوم غياب يسجل له بعد إجازة عيد الفطر، وذلك لإلزام العاملين والموظفين بالتقيد بأوقات وساعات الدوام الرسمية.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق هذه العقوبات على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول، كما أكدت للجهات الحكومية ضرورة تغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة، من خلال متابعة الحضور والانصراف.

ويراقب مفتشو "هيئة الرقابة والتحقيق" دوام الموظفين السعوديين اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، حيث تقوم فرق المراقبة بتفقد الحضور والانصراف، ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في حضورهم خلال العمل اليومي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من حالات غياب الموظفين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.

وقالت صحيفة "اليوم" إن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.

