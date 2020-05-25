السعودية.. عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية اعتبارا من الخميس

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعي، إن عودة الحياة لطبيعتها تستلزم علينا جميعا تطبيق الإجراءات، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات منح السيطرة على وتيرة انتشار الفيروس

وقال في مؤتمر صحفي متلفز إنه "اعتبارا من الخميس المقبل سننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق ويمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة".

وأضاف: "المراحل تبدأ تدريجيا لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي".

ولفت الربيعة إلى أن الوزارة وضعت تصورا للمرحلة القادمة يعتمد على مؤشرين، أولا القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة، وثانيا سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع.

وإذ شكر الربيعة المواطنين والمقيمين على التزامهم ووعيهم لإرشادات التباعد الاجتماعي، دعا الجميع إلى تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، معتبرا أنه بالالتزام سنصل إلى بر الأمان.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.