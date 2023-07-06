السعودية: فصل التوأم السيامي السوري بفريق طبي متكامل (فيديو)

شارك نحو بمشاركة 26 عضوا من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة، في العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" في الرياض.

وقاد الدكتور عبدالله الربيعة، الفريق الطبي والجراحي، في عملية فصل التوأم السيامي، التي استغرقت أكثر من 9 ساعات، وشهدت 5 مراحل.

وقال الدكتور الربيعة لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس: "قمنا بتسريع عملية فصل التوأم بسبب وجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان"، مشيرًا إلى أنه "لا يتوقع له البقاء على قيد الحياة بسبب عدم استكمال نموه بشكل طبيعي".

ويبلغ التوأم السوري "بسام وإحسان" من العمر 32 شهرًا، ووزنهما مجتمعين 19 كيلوغرامًا، وكانا يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وتعد هذه العملية هي العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة العربية السعودية للتوائم الملتصقة، حيث شهد البرنامج مشاركته في 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.

