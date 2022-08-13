السعودية: قائمة بأسماء المطلوبين بتفجير مسجد قيادة الطوارىء

كشف موقع سعودي، عن قائمة بأسماء المطلوبين في الهجوم الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة الطوارىء في عام 2015 بالمملكة واسفر عن سقوط 15 قتيلا، وذلك عقب الإعلان عن مقتل عبد الله الشهري أحد المتورطين بالهجوم.

وأشار موقع "أخبار24" السعودي إلى أسماء 9 متورطين في "الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 أغسطس 2015، عندما فجر الانتحاري يوسف السليمان حزاما ناسفا في مقر قوة الطوارئ بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير، صلاح الشهراني، الذي جرى حينها إلقاء القبض عليه، وعلى اثنين من المتورطين معه في التفجير، وهما فؤاد آل دهوي وصالح الدرعان".

وأسفر هذا الحادث عن مقتل 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع من الجنسية البنغلاديشية، بالإضافة إلى إصابة 33 شخصا آخرين.

المطلوبون التسعة

وبحسب "أخبار 24"، فإن المطلوبين "التسعة المتورطين أمنيا في هذا التفجير، هم سعوديو الجنسية":

1. سعيد عائض آل دعير الشهراني: أعلنت وزارة الداخلية مقتله في مايو 2016 خلال مداهمة أمنية لموقعه.

2- طايع سالم يسلم الصيعري: أعلنت وزارة الداخلية في يناير 2017 مقتله خلال مداهمة منزل بحي الياسمين بالرياض كان يختبئ فيه.

3-عبد العزيز أحمد محمد البكري الشهري: أعلنت وزارة الداخلية في مطلع مايو عام 2016 مقتله.

4-عقاب معجب قزعان العتيبي: تم القبض عليه في شهر مايو عام 2016.

5-ماجد زايد عبد الرحمن البكري الشهري.

6- مبارك عبد الله فهاد الودعاني الدوسري: أعلنت وزارة الداخلية أيضا في عام 2016 مقتله أثناء محاولة القوات الأمنية القبض عليه.

7-محمد سليمان رحيان الصقري العنزي: أعلنت وزارة الداخلية مقتله في عام 2016 خلال مداهمة قوات الأمن لموقعه.

8- مطيع سالم يسلم الصيعري: أعلنت وزارة الداخلية في يناير 2017 عن مقتل مطيع نحرا على يد عناصر التنظيم الإرهابي التابع له بعدما تبين لهم رغبته في تسليم نفسه للسلطات الأمنية.

9- عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري: أعلنت وزارة الداخلية قيامه بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه يوم الأربعاء في جدة.

عبد الله الشهري

وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الجمعة، أن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف.

بيان من رئاسة أمن الدولة، في شأن تفجير أحد المطلوبين أمنيًا نفسه بواسطة حزام ناسف. pic.twitter.com/rFVfqdqAP0 — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) August 12, 2022

وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الجمعة، في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها تمكنت من متابعة أحد المطلوبين أمنيا ويدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري، وتم رصده في حي السامر بمحافظة جدة، في تمام العاشرة من مساء الأربعاء.

وأضافت أن المطلوب فجر نفسه بواسطة حزام ناسف، عند مباشرة إجراءات القبض عليه، مؤكدة مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن للإصابة.

إشارة إلى أن الشهري مطلوب أمنيا على ذمة قضية إرهابية منذ سبع سنوات.

داعش

وتبنى تنظيم داعش الهجوم. وقال حينها إنّ الهجوم جاء ردا على مشاركة السعودية في الحرب التي كانت تقودها الولايات المتحدة على التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.

وشهدت هذه الفترة عدة هجمات في المملكة، من بينها تفجيران في يومي جمعة متتاليين في مايو 2015 استهدفا مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية وأسفرا عن مقتل 25 شخصا.

وسبق وأعلنت السلطات السعودية في 2016 اعتقال أحد المطلوبين التسعة في الهجوم، بالإضافة لثلاثة من المتواطئين معهم.