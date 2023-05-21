السعودية: قرارات جديدة وملزمة لشركات الأدوية والتجميل

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق بشركات الأدوية ومستحضرات التجميل.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "عكاظ"، فإن القرار يلزم شركات الدواء وشركات التجميل التي تعمل في السوق السعودية بتعيين شخص مسؤول للقيام بمهام الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

وتهدف هذه القرارات إلى متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة في السوق، ورصد أي بلاغات تتعلق بها، وحث الشركات المعنية على الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع المحتملة في منتجاتها المدرجة.

وينص القرار على أنه يتعين على الشركات المشمولة بهذا القرار تحديد شخص مسؤول يقوم بمهام الإبلاغ في حالة وجود أي خلل في منتجات الشركة، وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات التي تردها الهيئة، مثل تقديم التقارير المطلوبة أو تحليل العينات، وأي متطلبات أخرى تتعلق بمعلومات المنتج لضمان سلامة المنتجات التجميلية المدرجة في السوق. ويتم ذلك عن طريق تسمية الشخص المسؤول من خلال خطاب رسمي موثق.