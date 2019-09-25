السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن بلاده لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على الهجمات التي استهدفت شركة أرامكو.

جاء ذلك في كلمة له بجلسة حوارية مع الصحافيين، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأضاف الجبير أن السعودية تجري تحقيقا لتحديد مصدر إطلاق الصواريخ على معملين حيويين لشركة أرامكو.

وأوضح أنه “بعد إعلان نتائج التحقيق في الهجمات سنحدد خياراتنا في الرد سواء عسكريا أو دبلومسيا أو اقتصاديا”.‎

واعتبر أن إيران مسؤولة عن الهجوم على معملي أرامكو لأن الأسلحة المستخدمة في الهجوم من صنعها.

وأكد حرص بلاده على “تفادي الحرب بأي ثمن لكن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات إيران”. (الأناضول)