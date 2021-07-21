السعودية: مؤسسات عامة وخاصة لن يسمح بدخولها لغير المطعمين

أعلنت السعودية قائمة بمؤسسات عامة وخاصة لن يسمح بدخولها لغير المطعمين ضد فيروس كورونا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء الثلاثاء، في تغريدة، إن شرط التحصين سيكون إلزاميا، ابتداء من أغسطس المقبل، لدخول هذه الأماكن.

وتشمل هذه المؤسسات "المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية"، بحسب ما نشرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على صفحتها في تويتر الثلاثاء.

وفي وقت سابق الاثنين، اعلنت وزارة الداخلية السعودية إلزام تلقي المواطنين جرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قبل التمكن من السفر إلى خارج المملكة، وذلك اعتبارا من التاسع من أغسطس.

#صورة | ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.#وعيك_هدفنا#امتثالك_أمانة#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/dqXhmhbg3W — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 20, 2021

وقالت الوزارة ان الخطوة تأتي "نظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات".

وبينما يرى خبراء في مجال الصحة أن معارضي التطعيم يهددون بتقويض الجهود العالمية للتغلب على الجائحة، تزيد الأنظمة الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، الضغوط على أولئك الذين يرفضون اللقاح.

وتنكب المملكة، البالغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، على العمل لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد، في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.