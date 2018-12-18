السعودية: مبالغ التسويات تجاوزت الـ 50 مليار ريال
السعودية: 50 مليار ريال حصيلة التسويات
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده جمعت أكثر من 50 مليار دولار (حوالي 13 مليار دولار) حتى الآن هذا العام في إطار تسويات مع المحتجزين في حملتها ضد "الفساد" التي أطلقتها العام الماضي.
وكانت المملكة قد احتجزت عددا من رجال الأعمال وأعضاء في الأسرة الحاكمة في فندق ريتز كارلتون بالرياض في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، وتم إطلاق سراح عدد منهم، من بينهم الملياردير الوليد بن طلال.
وأطلقت هذه الحملة بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي طالب بالتحقيق مع المحتجزين في قضايا فساد.
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