السعودية: متهم بالفساد يخفي الاموال المنهوبة بطريقة جهنمية.. فيديو

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شريط فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن قضايا الفساد في إخفاء الأموال داخل خزنة تحت الأرض.

ويظهر المقطع، الذي نشرته الهيئة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخرا وبلغ عددها 889 قضية.

وعمد أحد المتورطين في هذه القضايا، إلى حفر حفرة بعمق مترين داخل غرفة بمنزله، وقام بتغطيتها بمادة خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط "سيراميك" ليخفي أمواله غير المشروعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة، في إطار قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.#لامكان_للفاسدين_بيننا — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) October 15, 2020

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم أكثر من 193 مليون ريال سعودي، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها السقف المعلق، وخزان المياه، وغرفة خدمات بأحد المساجد، وخزنة تحت الأرض.

​

على صعيد متصل أكدت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 5 أشخاص، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السلب ضد المواطنين.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية و3 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب".

وأضاف: "تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات".

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.