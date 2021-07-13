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السعودية مستعدة لاستقبال موسم الحج

منشور 13 تمّوز / يوليو 2021 - 04:27
60 الف حاج في مكة هذا العام
60 الف حاج في مكة هذا العام

أعلننت العربية السعودية عن استكمال كافة الاجراءات المتعلقة باستقبال موسم الحج والذي بات محدودا نظرا لظروف جائحة كورونا 

وأوضح قائد أمن الحج  أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

4 مداخل فقط لاستقبال الحجاج

 كذلك، أكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أن سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر. وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

 

60 الف حاج في مكة هذا العام

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

 

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