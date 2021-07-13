السعودية مستعدة لاستقبال موسم الحج

أعلننت العربية السعودية عن استكمال كافة الاجراءات المتعلقة باستقبال موسم الحج والذي بات محدودا نظرا لظروف جائحة كورونا

وأوضح قائد أمن الحج أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

"أظهرت المملكة قدرات فائقة في مواجهة الجائحة والتعامل معها، فرفعت شعارًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا ساميًّا.. الإنسان أولًا"، معالي وزير الحج والعمرة المكلف، ضمن ندوة جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا.#وزارة_الحج_والعمرة#بسلام_آمنين pic.twitter.com/YiuWbLw2xO — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 13, 2021

4 مداخل فقط لاستقبال الحجاج

كذلك، أكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أن سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر. وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

قائد قوات أمن #الحج:



- سيكون هناك طوق أمني يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول المشاعر.



- استحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج.



- من يقوم بنقل أي مخالف سيتم القبض عليه وتغريمه 10 آلاف ريال وسجنه 15 يوماً ومصادرة وسيلة النقل. pic.twitter.com/wqOi4DEYsa — الموجز السعودي (@saudistuff) July 13, 2021

60 الف حاج في مكة هذا العام

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.