السعودية نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو

انتخبت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“، المملكة العربية السعودية لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 – 2023 م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينية.

إنتخاب المملكة العربية السعودية "نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)" عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 - 2023 م ..@HaifaAlMogrin pic.twitter.com/53nwPpqFpi — التعيينات (@SaudiDecisions) August 6, 2021

ثمرة سعودية جديدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد اعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، أن ”انتخاب المملكة جاء ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص“.

‏‎وأشارت آل مقرن إلى أن ”لجنة التراث العالمي اعتمدت بإجماع أعضائها كافة مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للسنوات العشر القادمة، ما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍ سواء“، بحسب الوكالة السعودية.

عاجل 🔴

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في إنجاز جديد للوطن .. 🇸🇦🇸🇦



انتخاب المملكة العربية السعودية لتكون نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو للفترة ما بين 2021 - 2023 م.

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ما هو عمل اليونسكو؟

‏‎ وتُعنى اللجنة التابعة لـ“اليونسكو“، المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.