السعودية: نجاح موسم الحج وخلوه من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى.

وقال وزير الصحة توفيق ربيعة في بيان: "أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام".

وأضاف: "انطلاقا من حرص القيادة على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج فقد استعدت وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمتهم".

مشعر مِنى

إلى هذا، يتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

كما تم نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

خطط الحج

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

إلى ذلك، انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.