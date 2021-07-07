السعودية: ندعم مصر والسودان في أزمة "سد النهضة"

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان، في مياه نهر النيل، مشددة في الوقت ذاته على أهمية استقرار الأمن المائي لكلا البلدين العربيين.

وقالت المملكة، في بيان صادر، مساء الثلاثاء، أنها تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.