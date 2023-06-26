السعودية.. نفوق مئات الأغنام المستوردة من الأردن

نفقت أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية وذلك بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن، وعدة دول أخرى.

العطش والجوع أجهز على الأغنام

وبين بعض أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق.

كما بين أحد المتضررين أن عدد ما نفق عنده من أغنام وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

وباشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء بمعاينة مواقع نفوق الأغنام، حيث تبين لها من مستقبل الإرسالية أنها نافقة بسبب النقل.

وقام المكتب بالتخلص من الاغنام النافقة وفقا للطرق الصحية المتبعة في البلاد..