السعودية: نيابة الاستئناف تضاعف حكما على متحرش بطفل

قضت محكمة سعودية متخصصة بالسجن ثلاث سنوات بحق مواطن تحرش بطفل بعد ان استدرجه الى منطقة خالية فيما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم.

وكشف موقع صحيفة الإخبارية أن المحكمة الابتدائية دانت المتهم بما نسب إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، والا ان النيابة العامة استأنفت الحكم لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

ونقلت قناة الإخبارية عن مصادر مسؤولة إن تحقيقات نيابة الآداب العامة أثبتت قيام شخص بالتحرش بطفل، وذلك من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، واشارت الى ان الاجهزة الامنية اوقفت الجاني وقامت بالتحقيق معه حيث اقر بفعلته قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.