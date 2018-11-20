السعودية والإمارات تعلنان برنامج مساعدات لليمن بقيمة 500 مليون دولار

ارشيف

تعهدت السعودية والإمارات يوم الثلاثاء بتقديم 500 مليون دولار إضافية ضمن برنامج جديد للمساعدات الغذائية لليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا من دول عربية يقاتل الحوثيين في اليمن.

وأعلن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج في مؤتمر صحفي مشترك في الرياض مع ريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.

وقال "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطلقان مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن برعاية 10 إلى 12 مليون يمني متضرر بتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي".