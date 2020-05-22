السعودية والإمارات: صلاة العيد لن تقام في المساجد

قالت السعودية والإمارات الجمعة إن المساجد ستظل مغلقة ولن تقام بها صلاة عيد الفطر ودعتا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحل عيد الفطر يوم السبت أو الأحد في منطقة الخليج.

وقال التلفزيون السعودي إن وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ "يوجه بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي قوله خلال خطبة صلاة الجمعة إن المسلمين سيؤدون صلاة عيد الفطر في المنازل بسبب جائحة كورونا.

وكانت الصلاة تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي طوال شهر رمضان بدون مصلين.

وفي الإمارات قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن المساجد ستظل مغلقة وأورد مجموعة من العادات المرتبطة بالعيد والتي ينبغي الابتعاد عنها وتشمل تبادل الزيارات العائلية ومنح الأطفال هدايا ونقود.

