السعودية والامارات تضخان المليارات في الاسواق الداخلية

ضخت السعودية والامارات العربية المليارات لانعاش الاسواق في مواجهة فايروس كورونا واثاره

وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

وأعلنت الإمارات، اليوم السبت، وقف إصدار التأشيرات في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وكالة أنباء الإمارات نقلا عن سلطات الهجرة إن البلاد ستعلق إصدار التأشيرات بدءا من 17 مارس/آذار. وأضافت أن السلطات تستثني من ذلك الدبلوماسيين الأجانب.