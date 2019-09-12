السعودية والعراق تتفقان على فتح منفذ "عرعر"

اتفقت السعودية والعراق، اليوم الخميس، على فتح منفذ عرعر بينهما للأغراض التجارية منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، موعد استئناف عمل منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن "منتصف شهر أكتوبر المقبل سيشهد إعادة فتح منذ عرعر الحدودي مع السعودية بشكل كامل".

وأضافت أن "استئناف العمل بالمنفذ يأتي بعد أن كان يستخدم فقط لنقل الحجاج برا لأكثر من 30 عاما".

وأشارت إلى أن "المنفذ سيفتح تجريبيا في بادئ الأمر لأغراض تجارية بعد أن أنجزت نحو 80% من أعمال إعادة تأهيله، تمهيدا لتشغيله بشكل مستمر".

من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم: إنه "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة الشاحنات بين البلدين وتطوير التجارة".