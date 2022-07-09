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السعودية: وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود

منشور 09 تمّوز / يوليو 2022 - 08:53
السعودية: وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود

نعى الديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفي السبت.

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وقال الديوان في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

واضاف البيان ان الراحل "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وابتهل البيان الى الله ان "يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير الراحل هو أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز، نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز.

والأمير تركي جد الأمير الراحل لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، أو الظهور الإعلامي، وكذلك كان حفيده الذي لم يكشف البيان الرسمي للديوان الملكي عن عمره، لكن القرائن تشير إلى أنه ما زال في مرحلة الشباب؛ إذ يبلغ جده من العمر 69 عاما.

كلمات دالة:تركي بن سعود بن تركي بن سعودالسعوديةالديوان الملكي السعودي

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