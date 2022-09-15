السعودية.. وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود عن 62 عاما

نعى الديوان الملكي السعودي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفي الخميس عن 62 عاما.

وقال الديوان الملكي في بيان ان الصلاة على الأمير الراحل ستكون "بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وابتهل البيان الى الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

والأمير عبدالكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود هو الابن التاسع والأربعون للملك سعود، ووالدته الأميرة سارة بنت ماضي آل غانم الفهري القحطاني.

وقد ولد الامير الراحل عام 1960، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السعودية. وواصل دراسته الجامعة في الولايات المتحدة.

وهو متزوج من الأميرة نهاية بنت عبد الله بن يحي القبلي الشهري، وله من البنات الأميرة البندري.