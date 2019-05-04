السعودية وقطر تعلنان تعذر رؤية الهلال، ورمضان الاثنين

أعلنت وسائل إعلام سعودية مساء السبت، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مدينة سدير، بسبب الأحوال الجوية.

ومن المنتظر أن يصدر إعلان المحكمة العليا بأن يكون يوم غد (الأحد) هو المتمم لشهر شعبان، فيما سيكون بعد غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت دولة قطر عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وعليه يكون يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر شعبان، في حين يكون يوم الاثنين هو اول أيام شهر رمضان المبارك

وأعلنت كل من تركيا واستراليا الاثنين اول ايام الشهر الفضيل.

وتتحرى الإمارات والكويت ومصر، والبحرين وتونس وليبيا هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مع مغيب شمس اليوم السبت، وبناء على نتائج التحري سيتم تحديد موعد بداية الشهر الفضيل.

