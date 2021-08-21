السعودية ومصر تقرران الزامية التطعيم لطلبة الجامعات

اعلنت كل من السعودية ومصر السبت، ان تلقي جرعتي لقاح كورونا سيكون الزاميا لطلبة الجامعات.

وخلال اجتماع مع رؤساء الجامعات، أكد وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ "ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية".

وأكد "عدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب".

كما شدد الوزير مع مديري التعليم، على أن الطلبة الذين أكملوا 12 سنة ميلادية يُشترط حصولهم على جرعتين للحضور إلى المنشآت التعليمية.

وأكد أيضا أنه "من لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبا حتى استكمال التحصين".

وخلال الاجتماعين، قال وزير التعليم إنه "لن يقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك".

ولم يحدد العدد المستهدف بالتطعيم أو الطلاب والتلاميذ المقررة عودتهم للدراسة أو موعد بدئها على وجه التحديد.

وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، قال وزير الإعلام ماجد القصبي، في مؤتمر صحفي نقلته "واس"، إنه "تم تحصين أكثر من 11 مليونا بجرعتين، و21 مليونًا حصنوا بجرعة واحدة".

وفي المؤتمر ذاته، أكد وزير التعليم أن نسبة اللقاح بلغت قرابة 37 بالمئة لطلبة التعليم العام، و59 بالمئة لطلبة التعليم الجامعي.

وفي حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصل، ستحول الدراسة عن بعد لمدة 10 أيام، ولو تم رصد حالتين أو أكثر في عدة فصول، سيعلق الحضور بالمدرسة وتحول إلى دراسة "عن بعد"، بحسب الوزير.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 وفاة، و409 إصابات بكورونا، فضلا عن شفاء 710 مرضى، ليرتفع الإجمالي إلى 541 ألفا و610 إصابات، منها 8469 وفاة، و527 ألفا و899 حالة تعاف.

التطعيم الزامي بجامعات بمصر

الى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية أن تطعيم الطلاب فوق 18 عاما وكل من له صلة بالعملية التعليمية سيكون إجباريا، معتبرا أن هذا الأمر "سيقلل من هلع أولياء الأمور بشأن أوضاع جائحة كورونا".

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريح لقناة "الحياة" إن "تلقيح الطلاب فوق 18 عاما وكل من له صلة بالعملية التعليمية سواء بالمدارس أو الجامعات سيكون إجباريا"، لافتا إلى أن "الدولة طبقت التطعيم الإجباري من قبل للعاملين بالقطاع السياحي".

وأضاف أن "تلقيح جميع العاملين بقطاع السياحة داخل محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أتى بثماره، والأمر كان له أثر إيجابي في تشجيع السياح للقدوم إلى مصر".

ولفت إلى أن "تلقي العاملين بقطاع السياحة لجرعتين من لقاح كورونا بعث برسالة طمأنة كبيرة".

وتابع أن "تلقيح العاملين بقطاع التعليم والطلاب فوق الـ18 عاما، يقلل من هلع أولياء الأمور بشأن أوضاع جائحة كورونا".

وناشد أولياء الأمور "تشجيع أبناءهم ممن تجاوز عمرهم 18 عاما لتلقي اللقاح"، مؤكدا أن "الدولة توفر اللقاحات بشكل إلزامي ومجاني للطلاب داخل الجامعات سواء حكومية أو خاصة ومن يعمل في المدارس سواء دولية أو حكومية أو خاصة".

