السعودية.. 112 إصابة جديدة بكورونا وبدء سريان حظر التجول

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من مدن المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الحالات في المملكة ارتفع إلى 1012 حالة حتى الآن".

وأعلن المتحدث عن وفاة مقيم بالمدينة المنورة، ليصبح إجمالي الوفيات 3 حالات، وتعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وأضاف أن "عدد الحالات المسجلة للممارسين الصحيين 23 حالة من الإجمالي 1012، ولا يوجد لإصابتهم ارتباط بتفشيات بالمنشآت الصحية باستثناء منشأة بالرياض تم إغلاقها".

بدء سريان حظر التجول

وبدأت السلطات الأمنية السعودية تطبيق حظر التجول في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس، وحتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة.

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء القرار بناء على ما عرضته الجهات المعنية في المملكة، حيث تضمن تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وشمل القرار أيضا تخويل الجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة في زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق الأخرى في السعودية.