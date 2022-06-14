السعودية 19 فردا وكيانا في قائمة الداعمين للحوثيين

وضعت المملكة العربية السعودية 8 أفراد و11 كيانًا لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، انه وتطبيقا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، كما يأتي إلحاقًا لتصنيف وزارة الداخلية السعودية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية في مارس 2014.

ويشمل القرار 8 أفراد - جميعهم يمنيو الجنسية -، وهم:

صالح بن شاجع - يرتبط ويتعاون مع تنظيم «القاعدة» ، ويُقدّم الدعم المالي والأسلحة والذخائر للحوثيين

نبيل الوزير - أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات التي تسهل تهريب الأموال والنفط للحوثيين

وإسماعيل الوزير - يتولى إدارة شركات تسهّل تهريب الأموال والنفط للحوثيين

قصي الوزير - يرتبط بالحرس الثوري الإيراني ومؤسس شركة «فيول أويل» لاستيراد المشتقات النفطية التي تسهل تهريب النفط الإيراني للحوثيين

علي قرشة - سبق الإعلان عنه بقائمة المطلوبين للسعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ويتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، ويجهز الأسلحة والمعدات للحوثيين ويسهل التعاون بين «الحرس الثوري» والميليشيا، وأنشأ شركة الذهب الأسود وشركات نفطية أخرى تهرب وتشتري النفط الإيراني-.

كما شمل: زيد الشرفي - يتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، يملك شركتي «سلم رود» للتجارة والاستيراد و«أويل برايمر»، ويتولى إدارة شركة «أزال»، وعضو مجلس إدارة شركة «سام أويل» للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتسهل تلك الشركات تهريب النفط الإيراني للحوثيين-، وعبد الله عبد الباري - مؤسس شركة «أبكر للخدمات النفطية»، ويتعاون مع الحوثيين في مجال استيراد النفط الإيراني، وصدام الفقيه - يتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، ومؤسس «سام أويل»، وعضواً في مجلس إدارة شركة «الفقيه العالمية» للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتسهل الشركتان تهريب النفط الإيراني للحوثيين.

وضمت القائمة 11 كياناً - جميعها تتخذ من اليمن مقراً لها وتستورد النفط الإيراني، وتقدم التسهيلات المالية للحوثيين-، وهي: «سام أويل» و«الزهراء» و«أبراج اليمن» و«الذهب الأسود» و«فيول أويل» و«سلم رود» و«أبكر» و«الفقيه» المذكورة سابقاً، و«سبأ العالمية للتبغ المحدودة» و«أويل برايمر» و«يمن أبوت للتجارة المحدودة» و«صحاري للصرافة والتحويلات المالية».