السعودية: 5 على الاقل سيتم اعدامهم بقضية خاشقجي

وقال الشلعان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، لم يكن لديه علم بأي شيء بشأن العملية.

المحت السعودية الى ان 5 اشخاص اتهموا بقتل الصحفي جمال خاشقجي قد يساقو الى مقصلة الاعدام في وقت بدأت تركيا تصعد بهدف استلام المتهمين او المشاركة على الاقل بمحاكمتهم

وفي البداية نفت الرياض علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت تفسيرات متضاربة وشمل ذلك أنه قتل في عملية انحرفت عن مسارها.

وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين إن "عراكا وشجارا" حدث في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وإنه تم "تقييد وحقن المواطن المجني عليه "بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".

وأضاف أن النائب العام طالب "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص... مع إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية" لكن الشلعان لم يذكر أسماء من يواجهون عقوبة الإعدام. وأشار إلى أن 11 فردا من بين 21 مشتبها بهم وجهت لهم السلطات اتهامات وسيحالون للمحاكمة.

وقال الشلعان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، لم يكن لديه علم بأي شيء بشأن العملية.

وأضاف أن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسلمت إلى "متعاون محلي" لم يكشف عن هويته.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر "على أعلى المستويات" في الحكومة السعودية لكن على الأرجح ليس من الملك سلمان فيما يلقي الضوء على الأمير محمد (33 عاما).

وتريد تركيا أن يمثل فريق مؤلف من 15 سعوديا تقول إنهم قتلوا خاشقجي للمحاكمة فيها. وأشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأمير بصفته الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال الشلعان إن خاشقجي قتل بعد فشل "مفاوضات" لإعادته للمملكة. ولدى سؤاله عن سبب إرسال فريق كبير قادر على التسميم وتقطيع الأوصال في عملية هدفها المفترض إعادته للمملكة، قال الشلعان إن رئيس فريق التفاوض تفقد القنصلية قبل دخول خاشقجي إليها وقرر أنه سيتعذر نقله وقتلوه بدلا من إعادتة