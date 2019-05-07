السعوديتان مها ووفاء سبيعي تحصلان عن جنسية جورجية وتغادران الى بلد جديد

حصلت شقيقتان سعوديتان هربتا من المملكة على جوازي سفر جورجيين وحق اللجوء إلى بلد ثالث بعد فرارهما من اسرتهما في السعودية

وقالت الشقيقتان مها ووفاء السبيعي عبر حساب على تويتر أنهما "في طريقهما الى حياة جديدة في بلد جديد" دون توضيح المكان

السلطات الجورجية ترافق الفتاتين السعوديتين #مها_ووفاء_السبيعي "28 و 25 عاما".. واللتان هربتا إلى جورجيا لطلب اللجوء إلى بريطانيا خوفا من الاهل على حد وصفهما. #السعودية #الفتاتان_الهاربتان pic.twitter.com/pTfpcE92qH — ترند (@Trendnewskw) ١٩ أبريل ٢٠١٩

ولوحت الشقيقتان وهما في مطار تبيليسي عاصمة جورجيا بجوازي سفرهما الجورجيين بفرح شديد "نتوجه أخيرا الى بلد آخر. سيكون لنا منزل جديد وسنبدأ حياة جديدة".

واعلنت وزارة الداخلية الجورجية مع منظمة غير حكومية ساعدت الشقيقتين، لوكالة فرانس برس أنهما في أمان، من دون تفاصيل حول وجهتهما.

وكانت الشابتان قد أعلنتا في نيسان/ابريل أنهما "عالقتين في جورجيا" بعد قيام السلطات السعودية بإلغاء جوازي سفرهما. وقالتا بأنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة الى المملكة.