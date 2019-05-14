السعوديه: 6 ملايين ريال قيمة فاتورة هاتف هئية الأمر بالمعروف في عسير

منشور 14 أيّار / مايو 2019 - 10:40
السعوديه: 6 ملايين ريال قيمة فاتورة هاتف هئية الأمر بالمعروف في عسير

بلغت قيمة الفاتورة لهاتف بفرع الهيئة بالعسير بلغت (6 ملايين و217 ألفًا و945 ريالاً)، مؤكدة أن رئاسة الهيئة أرسلت خطابا إلى الفرع للاستفسار عن مدى تأمين "بوكسية" التليفون من استخدامات خارجية أو استخدامات لا تخص الفرع من أشخاص مجهولين.


ووعد المتحدث باسم الهيئة في العسير، حمد آل مرعي، بالإعلان عن المعلومات التي سيتم التوصل إليها بشأن قيمة تلك الفاتورة، قائلا: لـ "سبق": "بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق".

ومن جانبه، رفض مدير إدارة الإعلام بشركة الاتصالات السعودية "stc" محمد الرشيدي، التعليق على "قيمة الفاتورة"، قائلا، إن "تلك بيانات عملاء أفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية، ولا يمكن الكشف عنها".

كلمات دالة:السعوديههيئة الامر بالمعرفهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرعسرالمملكة العربية السعودية

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن