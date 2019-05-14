السعوديه: 6 ملايين ريال قيمة فاتورة هاتف هئية الأمر بالمعروف في عسير

بلغت قيمة الفاتورة لهاتف بفرع الهيئة بالعسير بلغت (6 ملايين و217 ألفًا و945 ريالاً)، مؤكدة أن رئاسة الهيئة أرسلت خطابا إلى الفرع للاستفسار عن مدى تأمين "بوكسية" التليفون من استخدامات خارجية أو استخدامات لا تخص الفرع من أشخاص مجهولين.



ووعد المتحدث باسم الهيئة في العسير، حمد آل مرعي، بالإعلان عن المعلومات التي سيتم التوصل إليها بشأن قيمة تلك الفاتورة، قائلا: لـ "سبق": "بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق".

"هيئة الأمر بالمعروف" بالمجاردة تعد بكشف تفاصيل فاتورة تليفون بـ6 ملايين ريال.https://t.co/rixk7P4DKp pic.twitter.com/XMbEVMX4na — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 13, 2019

ومن جانبه، رفض مدير إدارة الإعلام بشركة الاتصالات السعودية "stc" محمد الرشيدي، التعليق على "قيمة الفاتورة"، قائلا، إن "تلك بيانات عملاء أفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية، ولا يمكن الكشف عنها".