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السعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولي العهد

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 10:14
اصغر قائد عمرا واقوى تأثيرا
اصغر قائد عمرا واقوى تأثيرا

يحتفل السعوديون اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 اب/ اغسطس بعيد ميلاد ولي العهد محمد بن سلمان الـ 36 الذي قاد عصر التغيير والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضع بصمة واضحة ومتينة على تطور وتقدم البلاد .

ونشر الالاف من النشطاء السعوديين والعرب المتيمين بشخصية وخطوات الامير محمد بن سلمان صورا ومقاطع فيديو لمسيرة حياته منذ طفولته حتى اليوم، تظهر فيها مسيرته الى جانب والده الملك سلمان وباقي افراد الاسرة الحاكمة 

 

السعوديون يهنئون ولي العهد

 

ونشر عدد من المهنئين مقاطع فيديو تذكر بعبارات وتصريحات لافتة لولي العهد السعودي، أحدها تحدث فيه محمد بن سلمان قائلا إنه يحلم يأن يجعل الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق.

 

اصغر قائد عمرا واقوى تأثيرا

وكتب أحد النشطاء تغريدة بالمناسبة قال فيها: "یکمل ولي العهد، اليوم 31 أغسطس 36 عاما، ويعتبر أصغر قائد عمرا وأقوى تأثیرا حسب تصنیف فوربس للشخصيات المؤثرة في العالم، قائد عظیم ملهم صنع المستحيل والكبير في المملكة العربية السعودية، ويعمل بكل جد وعزم واخلاص وحرص لرفعة الوطن والمواطن".

ويرأس الأمير محمد، الذي يوافق اليوم السبت ذكرى ميلاده الـ34، مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وبهذه المناسبة، ظهرت الوسوم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" و"محمد بن سلمان 34" في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية. 

 

من هو الامير محمد بن سلمان؟

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت في السابق معلومات تفصيلية للسيرة الذاتية لولي العهد السعودية محمد بن سلمان ورد فيها التالي:

 

ولد الأمير محمد بن سلمان في الرياض بتاريخ 31/8/1985 الذي يتوافق ذكري ميلاده اليوم، ويحتل المرتبة السادسة في ترتيب أبناء الملك سلمان، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، كان من العشرة الأوائل في شهادة الثانوية العامة، حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وكان الثاني على دفعته.  وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج.

 

تقلد الأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خلال مشواره المهني الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز .


قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

 

عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبد العزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013.

عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبدالعزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشاراً ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان ولي العهد ومستشارا خاصاً له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013.

 

صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله وذلك بتاريخ  13ـ7ـ2013 .

 

وفي تاريخ 25ـ4ـ2014 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وفي تاريخ 18ـ9ـ2014 صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية في دارة الملك عبد العزيز .

صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015 وصدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015.

إنجازات في ذكري عيد ميلاد محمد بن سلمان


نهضة اقتصادية محلية وعالمية من خلال رؤية 2030.
السماح للمرأة بقيادة السيارة.
تفعيل هيئة الترفيه والملاعب الرياضية.
مكافحة التشدد الديني.
رفع كفاءة وزارة الدفاع والتوسع في شراء الأسلحة الحديثة.
الضرب بيد من حديد على الفاسدين سياسياً ومالياً.
قاد الحرب على الحوثيين في اليمن.

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