السعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولي العهد

يحتفل السعوديون اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 اب/ اغسطس بعيد ميلاد ولي العهد محمد بن سلمان الـ 36 الذي قاد عصر التغيير والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضع بصمة واضحة ومتينة على تطور وتقدم البلاد .

ونشر الالاف من النشطاء السعوديين والعرب المتيمين بشخصية وخطوات الامير محمد بن سلمان صورا ومقاطع فيديو لمسيرة حياته منذ طفولته حتى اليوم، تظهر فيها مسيرته الى جانب والده الملك سلمان وباقي افراد الاسرة الحاكمة

السعوديون يهنئون ولي العهد

ونشر عدد من المهنئين مقاطع فيديو تذكر بعبارات وتصريحات لافتة لولي العهد السعودي، أحدها تحدث فيه محمد بن سلمان قائلا إنه يحلم يأن يجعل الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق.

ومن سلمان خذ ت العزم والتأييد

شبيه معزي عزالله الزمن بك جاد

وبـالهمه الى القمـه و بالتأكيد

لنا الانجاز وللمتصيد التعداد

كل عام وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بخير ، صانع التحولات ، وقائد التغيير ،، #محمد_بن_سلمان #عيد_ميلاد_ولى_العهد_36 pic.twitter.com/mWmGbyWDmJ — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) August 30, 2021

اصغر قائد عمرا واقوى تأثيرا

وكتب أحد النشطاء تغريدة بالمناسبة قال فيها: "یکمل ولي العهد، اليوم 31 أغسطس 36 عاما، ويعتبر أصغر قائد عمرا وأقوى تأثیرا حسب تصنیف فوربس للشخصيات المؤثرة في العالم، قائد عظیم ملهم صنع المستحيل والكبير في المملكة العربية السعودية، ويعمل بكل جد وعزم واخلاص وحرص لرفعة الوطن والمواطن".

ويرأس الأمير محمد، الذي يوافق اليوم السبت ذكرى ميلاده الـ34، مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وبهذه المناسبة، ظهرت الوسوم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" و"محمد بن سلمان 34" في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية.

يصادف اليوم ذكرى ميلاد ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان والذي يصادف ٣١ أغسطس . حيثُ سيكمل ولي العهد ٣٤ عاماً ليدخل ٣٥ عام كواحد من أصغر قادة العالم .

.#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ISlhlqMU8J — وفاء بنت فهد (@wafa_Bent_Fahad) August 31, 2019

من هو الامير محمد بن سلمان؟

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت في السابق معلومات تفصيلية للسيرة الذاتية لولي العهد السعودية محمد بن سلمان ورد فيها التالي:

ولد الأمير محمد بن سلمان في الرياض بتاريخ 31/8/1985 الذي يتوافق ذكري ميلاده اليوم، ويحتل المرتبة السادسة في ترتيب أبناء الملك سلمان، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، كان من العشرة الأوائل في شهادة الثانوية العامة، حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وكان الثاني على دفعته. وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج.

#عيد_ميلاد_ولي_العهد36 كل سنه وسمو سيدي الامير #محمد_بن_سلمان بالف خير وصحة وعافية. الله يعزك ولا يعز عليك ويحفظك لنا يارب 🤲💚🇸🇦💚🤲#عيد_ميلاد_ولى_العهد_36 #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Bf7GjrnSn6 — Zeyad ALshammari, PhD د.زياد الشمري (@zeyad9999) August 31, 2021

تقلد الأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خلال مشواره المهني الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز .



قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

Happy 36th Birthday MBS👑💖😍

May Allah bless you Allways give you success & Good health.#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان #ميلاد_ولي_العهد_٣٦ pic.twitter.com/sT6sF4p3IQ — Muhammad Bin Salman (@MBSPRINCE_OFKSA) August 30, 2021

عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبد العزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013.

عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبدالعزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشاراً ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان ولي العهد ومستشارا خاصاً له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013.

صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله وذلك بتاريخ 13ـ7ـ2013 .

كل سنه وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان بالف خير #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان 🎂 pic.twitter.com/5Hu6kco2Cm — MAHMOUD SOROUR 🇸🇦🇪🇬 محمود سرور (@Mhmoudsorour) August 30, 2021

وفي تاريخ 25ـ4ـ2014 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وفي تاريخ 18ـ9ـ2014 صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية في دارة الملك عبد العزيز .

صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015 وصدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015.

إنجازات في ذكري عيد ميلاد محمد بن سلمان



نهضة اقتصادية محلية وعالمية من خلال رؤية 2030.

السماح للمرأة بقيادة السيارة.

تفعيل هيئة الترفيه والملاعب الرياضية.

مكافحة التشدد الديني.

رفع كفاءة وزارة الدفاع والتوسع في شراء الأسلحة الحديثة.

الضرب بيد من حديد على الفاسدين سياسياً ومالياً.

قاد الحرب على الحوثيين في اليمن.