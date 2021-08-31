السعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولي العهد

يحتفل السعوديون اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 اب/ اغسطس بعيد ميلاد ولي العهد محمد بن سلمان الـ 36 الذي قاد عصر التغيير والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضع بصمة واضحة ومتينة على تطور وتقدم البلاد .
ونشر الالاف من النشطاء السعوديين والعرب المتيمين بشخصية وخطوات الامير محمد بن سلمان صورا ومقاطع فيديو لمسيرة حياته منذ طفولته حتى اليوم، تظهر فيها مسيرته الى جانب والده الملك سلمان وباقي افراد الاسرة الحاكمة
السعوديون يهنئون ولي العهد
ونشر عدد من المهنئين مقاطع فيديو تذكر بعبارات وتصريحات لافتة لولي العهد السعودي، أحدها تحدث فيه محمد بن سلمان قائلا إنه يحلم يأن يجعل الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق.
ومن سلمان خذ ت العزم والتأييد— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) August 30, 2021
شبيه معزي عزالله الزمن بك جاد
وبـالهمه الى القمـه و بالتأكيد
لنا الانجاز وللمتصيد التعداد
كل عام وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بخير ، صانع التحولات ، وقائد التغيير ،، #محمد_بن_سلمان #عيد_ميلاد_ولى_العهد_36 pic.twitter.com/mWmGbyWDmJ
اصغر قائد عمرا واقوى تأثيرا
وكتب أحد النشطاء تغريدة بالمناسبة قال فيها: "یکمل ولي العهد، اليوم 31 أغسطس 36 عاما، ويعتبر أصغر قائد عمرا وأقوى تأثیرا حسب تصنیف فوربس للشخصيات المؤثرة في العالم، قائد عظیم ملهم صنع المستحيل والكبير في المملكة العربية السعودية، ويعمل بكل جد وعزم واخلاص وحرص لرفعة الوطن والمواطن".
ويرأس الأمير محمد، الذي يوافق اليوم السبت ذكرى ميلاده الـ34، مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
وبهذه المناسبة، ظهرت الوسوم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" و"محمد بن سلمان 34" في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية.
يصادف اليوم ذكرى ميلاد ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان والذي يصادف ٣١ أغسطس . حيثُ سيكمل ولي العهد ٣٤ عاماً ليدخل ٣٥ عام كواحد من أصغر قادة العالم .— وفاء بنت فهد (@wafa_Bent_Fahad) August 31, 2019
.#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ISlhlqMU8J
من هو الامير محمد بن سلمان؟
وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت في السابق معلومات تفصيلية للسيرة الذاتية لولي العهد السعودية محمد بن سلمان ورد فيها التالي:
ولد الأمير محمد بن سلمان في الرياض بتاريخ 31/8/1985 الذي يتوافق ذكري ميلاده اليوم، ويحتل المرتبة السادسة في ترتيب أبناء الملك سلمان، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، كان من العشرة الأوائل في شهادة الثانوية العامة، حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وكان الثاني على دفعته. وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج.
#عيد_ميلاد_ولي_العهد36 كل سنه وسمو سيدي الامير #محمد_بن_سلمان بالف خير وصحة وعافية. الله يعزك ولا يعز عليك ويحفظك لنا يارب 🤲💚🇸🇦💚🤲#عيد_ميلاد_ولى_العهد_36 #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Bf7GjrnSn6— Zeyad ALshammari, PhD د.زياد الشمري (@zeyad9999) August 31, 2021
قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
Happy 36th Birthday MBS👑💖😍— Muhammad Bin Salman (@MBSPRINCE_OFKSA) August 30, 2021
May Allah bless you Allways give you success & Good health.#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان #ميلاد_ولي_العهد_٣٦ pic.twitter.com/sT6sF4p3IQ
عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبد العزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013.
صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله وذلك بتاريخ 13ـ7ـ2013 .
كل سنه وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان بالف خير #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان 🎂 pic.twitter.com/5Hu6kco2Cm— MAHMOUD SOROUR 🇸🇦🇪🇬 محمود سرور (@Mhmoudsorour) August 30, 2021
وفي تاريخ 25ـ4ـ2014 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وفي تاريخ 18ـ9ـ2014 صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية في دارة الملك عبد العزيز .
صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015 وصدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015.
إنجازات في ذكري عيد ميلاد محمد بن سلمان
نهضة اقتصادية محلية وعالمية من خلال رؤية 2030.
السماح للمرأة بقيادة السيارة.
تفعيل هيئة الترفيه والملاعب الرياضية.
مكافحة التشدد الديني.
رفع كفاءة وزارة الدفاع والتوسع في شراء الأسلحة الحديثة.
الضرب بيد من حديد على الفاسدين سياسياً ومالياً.
قاد الحرب على الحوثيين في اليمن.