السعوديون يستبدلون السياحة في تركيا بدولة مغمورة

اعلن مسؤول في وكالة سياحة وسفر في السعودية ان المواطنين باتوا يعزفون عن السياحة في تركيا واستبدلوها بوجهات اخرى

ونقلت صحيفة سبق الالكترونية عن حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة "ركسون للسياحة" إنه إن هناك انخفاضا كبيرا يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، وقال لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقا

وكشف ان بدائل أخرى أكثر جاذبية ظهرت أمام السياح السعوديين تتميز بأسعارها المنخفضة وبرامجها المنافسة.

وقال أمام السياح السعوديين توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدا ومتاحة للجميع".

وكانت الأحداث الأخيرة، وفق الصحيفة، قد اضطرت "غرفتي الرياض والشرقية التجاريتين، لمخاطبة مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا".

وأكد الناغي أن عودة تركيا كوجهة جذابة للسائح السعودي مرة أخرى مستقبلا صعبة "نظرا لاستهلاكها، وعدم تمتعها بالأمن والاستقرار الذي يبحث السائح عنه".

وكشف أن الترويج لتركيا توقف، لأسباب منها "ظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة".

ومنذ اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، تتوتر العلاقات السعودية التركية بشكل متسارع وكان من نتائجها التضييق على السياح السعوديين في المطارات ومحطات الوصول