السعوديون يسخرون من #ابن_الجاسوس سعد الجبري

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقابلة تلفزيونية اجرتها قناة MSNBC الاميركية مع خالد نجل المعارض السعودي الهارب الى اميركا وكندا سعد الجبري

خالد سعد الجبري اين الجاسوس

وفيما اتهم النشطاء خالد سعد الجبري بالخيانة "مثل والده وفق وصفهم" كونه حاول التشويش على زيارة الرئيس الاميركي التاريخية الى السعودية، فانهم سخرو منه حيث عرفته القناة على انه ابن الجاسوس سعد الجبري

ليتهم اكتفو بتسميته ابن الجاسوس بل لقبوه ابن

رئيس الجواسيس SPYMASTER

🤣🤣🤣https://t.co/boGPrVuwxf — #Abdullah ✌️🇸🇦✌️ (@Ss99Mbs) July 14, 2022

من هو سعد الجبري؟

يواجه سعد الجبري الضابط السابق في المخابرات السعودية الفار الى كندا، تهما كبيرة اقلها اختلاس مبالغ خيالية ويزعم ان حياته مهددة كونة "يعرف اسرار عن الامن السعودي" وفق مزاعمه.

ومن يهن يسهل الهوان عليه

بعض القنوات الاجنبيه لاتجامل في الحقيقه

وكان من المفروض يضاف له ابن الجاسوس والحرامي لانه اكتسب هذه الصفه بجداره ولم يسبقه بها احدقبله

وانالااستغرب لامن الابن والامن الاب ومثلهم مثل الشيطان الذي اخرج نفسه من الجنه ولازال يلهث الى يوم الدين https://t.co/5Luio3HxlK — شــاعي _المرزوقي (@shaee_e) July 14, 2022

هذه الاتهامات دفعت الضابط المطرود لكيل الاتهامات للاجهزة الامنية بمحاولة تصفيته علما ان الامر لا يحتاج الا لجلبه عن طريق الانتربول والمنظمات الدولية، وهو يحاول استغلال الوقت من خلال رفع دعوى قضائية ضد ولي العهد الامير محمد بن سلمان تهدف ايضا الى التشويش على سير القضايا والتهم المتورط فيها الجبري

مزاعم الجبري غارقة في الدراما

ونفى المحامي مايكل كيلوغ، مزاعم ضابط المخابرات السابق، واكد ان مزاعم الجبري بأنها "غارقة في الدراما" حيث قدم وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار، من أصل 19 مليار دولار كانوا مخصصين لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001.

يذكر ان ولي العهد السعودية الذي انيطت به رئاسة حيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدأت عملية واسعة لمكافحة الفساد في البلاد تمكنت خلالها من استعادة اكثر من 500 مليار ريال تم اعادتها الى خزينة الدولة

🔴الإعلام الأمريكي يصف نجل سعد الجبري ب( ابن الجاسوس ) ... مصير كل خائن لبلده pic.twitter.com/UvPZekh2LR — عليali (@ly42380080) July 14, 2022

وكانت تغريدة لـ خالد الجبري حرض فيها الرئيس الاميركي على القيادة السعودية فقط ودعاه الى عدم الخلط بين القيادة والشعب