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السعوديون يسخرون من #ابن_الجاسوس سعد الجبري

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 03:13
 قناة MSNBC تعرف خالد سعد الجبري بابن الجاسوس
 قناة MSNBC تعرف خالد سعد الجبري بابن الجاسوس

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقابلة تلفزيونية اجرتها  قناة MSNBC الاميركية مع خالد نجل المعارض السعودي الهارب الى اميركا وكندا سعد الجبري 

خالد سعد الجبري اين الجاسوس

وفيما اتهم النشطاء خالد سعد الجبري بالخيانة "مثل والده وفق وصفهم" كونه حاول التشويش على زيارة الرئيس الاميركي التاريخية الى السعودية، فانهم سخرو منه حيث عرفته القناة على انه ابن الجاسوس سعد الجبري

 

 

من هو سعد الجبري؟

يواجه سعد الجبري الضابط السابق في المخابرات السعودية الفار الى كندا، تهما كبيرة اقلها اختلاس مبالغ خيالية ويزعم ان حياته مهددة كونة "يعرف اسرار عن الامن السعودي" وفق مزاعمه.

 

 

هذه الاتهامات دفعت الضابط المطرود لكيل الاتهامات للاجهزة الامنية بمحاولة تصفيته علما ان الامر لا يحتاج الا لجلبه عن طريق الانتربول والمنظمات الدولية، وهو يحاول استغلال الوقت من خلال رفع دعوى قضائية ضد ولي العهد الامير محمد بن سلمان تهدف ايضا الى التشويش على سير القضايا والتهم المتورط فيها الجبري

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مزاعم الجبري غارقة في الدراما

ونفى المحامي مايكل كيلوغ، مزاعم ضابط المخابرات السابق،  واكد ان مزاعم الجبري بأنها "غارقة في الدراما" حيث قدم وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار، من أصل 19 مليار دولار كانوا مخصصين لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001.

يذكر ان ولي العهد السعودية الذي انيطت به رئاسة حيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدأت عملية  واسعة لمكافحة الفساد في البلاد تمكنت خلالها من استعادة اكثر من 500 مليار ريال تم اعادتها الى خزينة الدولة

 

 

وكانت تغريدة لـ خالد الجبري حرض فيها الرئيس الاميركي على القيادة السعودية فقط ودعاه الى عدم الخلط بين القيادة والشعب 

 

 

كلمات دالة:ابن الجاسوسخالد سعد الجبريالسعوديةالرياضمحمد بن سلمان

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