السفارة التركية في العاصمة الدنماركية تتعرض لهجوم بالمولوتوف

تعرضت السفارة التركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الإثنين، لهجوم بقنابل المولوتوف، ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى.

وبحسب مديرية أمن كوبنهاغن، فإنّ شرطة العاصمة علِمت بالاعتداء في تمام الساعة 02:55 فجراً.

وأوضحت المديرية أنها أرسلت تعزيزات إلى مكان وجود مبنى السفارة التركية، وأنّ أفراد الشرطة الذين كانوا قرب مبنى السفارة، فضّلوا إطفاء الحريق بدل مطاردة الفاعلين.

وأعربت مديرية أمن كوبنهاغن عن اعتقادها بضلوع 4 أشخاص في الاعتداء، وذلك استناداً إلى التحقيقات الأولية الجارية.

ولم يسفر الاعتداء عن خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية.