السفارة السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها في روسيا

أعلنت السفارة السعودية في العاصمة موسكو، في تنبيه موجه لرعاياها المقيمين في روسيا، أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتاً في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس/ آذار المقبل.

وكشف السفارة في بيان لها عن أن المطارات المعلقة مؤقتاً هي روستوف (بلاتوف) وكراسنودار (باشكوفسكي) وأنابا (فيتيازيفو) وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.

٢/٢ المطارات: روستوف (بلاتوف) ، كراسنودار (باشكوفسكي) ، أنابا (فيتيازيفو) ، جيلينجيك ، إليستا ، ستافروبول ، بيلغورود ، بريانسك ، أوريول ، كورسك ، فورونيج ، سيمفيروبول https://t.co/CKnTXCnhSR — Посольство КСА в России السفارة في روسيا الاتحادية (@KSAembassy_RUS) February 25, 2022

وكانت السفارة السعودية في كييف، وجهت دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين الموجودين في أوكرانيا، الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية.

ودعت السفارة السعودية في كييف، في بيان لها، "كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".

وقالت إن "ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس الماضي، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.