السفارة السعودية تعلق على خبر منع السفر إلى مصر

علقت السفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، حول أنباء تداولتها وسائل اعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السفر من السعودية إلى مصر.

ونفى السفير السعودي أسامة بن نقلي، في تغريدة له عى موقع تويتر، خبر منع السفر إلى مصر بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا للعائدين من مصر.

وكتب نقلي في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف، فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية"

ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالانفونجراف .. الا انني لازلت استغرب من وجود من لايزال يرتكن الى اشاعات الواتس دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية. — أسامة بن أحمد نقلي (@OsamaNugali) July 28, 2021

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر.

وتداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.