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السفارة السعودية في الكويت تنشر تنويها هاما

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 12:47
السفارة السعودية تنشر تنويها هاما
السفارة السعودية تنشر تنويها هاما

نشرت السفارة السعودية، لدى الكويت، تنويها هاما، على حسابها في موقع "تويتر"، يتعلق بشروط عودة مواطنيها إلى المملكة في ظل جائحة كورونا.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة تنويها هاما قالت فيه: "تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

وأضافت السفارة: "يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".

 

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