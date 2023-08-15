السفارة السعودية في بيروت تدعم الحرب على "المثليين"

قال موقع اعلامي لبنان ان السفارة السعودية في بيروت باتت تلعب دورا كبيرا في محاربة ما وصفها الموقع بـ موجة المثليين

وقال موقع "ليبانون ديبايت" الالكتروني ان السفارة السعودية في لبنان تلعب دوراً كبيراً في محاربة موجة "المثليين" بالتعاون مع دار الفتوى في بيروت وبعض النواب.

وتوقع المصدر الاعلامي أن نشهد تصريحات ومواقف عالية السقف قد تصل إلى حد المواجهة في الشارع بوجه هذه الظاهرة وكل من يدعمها من سياسيين وجمعيات.

والاسبوع الماضي اعلنت وزارة الثقافة اللبنانية منع عرض فيلم باربي في صالات السينما، حيث انه يروج للمثلية والشذوذ الجنسي والعبور الجندري، لا سيما أن هذه الافكار تتعارض مع خصوصيات المجتمع اللبناني المتديّن

يشار الى ان المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تحظر إقامة علاقات جنسية بما «يخالف نظام الطبيعة» ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة. من الناحية العملية