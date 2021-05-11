السفارة السعودية في “عمان” تكشف شرط دخول المواطنين إلى الأردن

أصدرت السفارة السعودية في عمان تنويهًا هامًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى الأردن، وكشفت عن شرط الدخول لمن لم يتلقى لقاح فيروس “كورونا”.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن السعوديين ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا يلزمهم نتيجة فحص “كورونا” سلبية قبل الدخول بـ72 ساعة وبالتالي إعفائهم من الفحص عند المنفذ.



وجاء نص تنويه السفارة كالتالي:

“تنويه..

السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترحب بالزوار من المواطنين السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، للدخول للأراضي الأردنية وفق الإجراءات التالية:

1- تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة وبالتالي إعفائهم من فحص PCRعند الوصول للمنفذ الأردني.

2- الحصول على جرعتي لقاح “كوفيد -19” أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يومًا مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

في حين أن الراغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا لإجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية. يشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http//:www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقًا.